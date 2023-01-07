За год количество пользователей криптокошельков выросло на 6% — Finance.ua

За год количество пользователей криптокошельков выросло на 6% Сегодня 06:22 — Криптовалюта

За год количество пользователей криптокошельков выросло на 6%

Согласно исследованию криптовалютной биржи Huobi, количество пользователей криптокошельков выросло до 85 млн, то есть более чем на 6% по сравнению с прошлым годом. По мнению исследователей, кошельки являются одним из самых важных индикаторов роста в экосистеме блокчейна.

Также исследователи Huobi в своем отчете назвали регионы, где наблюдается рост популярности кошельков. Лидером является Северная Америка с долей рынка более 30%. Вторым по темпам роста является Азиатско-Тихоокеанский регион, где лидируют материковый Китай и Гонконг.

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«Азиатско-Тихоокеанский регион будет играть решающую роль в инновациях блокчейна. В регионе проживает большое количество людей с высокой финансовой осведомленностью, а также множество технических энтузиастов, способствующих внедрению инноваций в криптокошельках в регионе», — говорится в исследовании.

Аналитики опубликовали топ самых популярных криптокошельков:

MetaMask;

Coinbase;

экс-кошелек от Facebook;

Trust Wallet;

С98.

noworries По материалам:

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