За год количество пользователей криптокошельков выросло на 6% — Finance.ua

За год количество пользователей криптокошельков выросло на 6%
Согласно исследованию криптовалютной биржи Huobi, количество пользователей криптокошельков выросло до 85 млн, то есть более чем на 6% по сравнению с прошлым годом. По мнению исследователей, кошельки являются одним из самых важных индикаторов роста в экосистеме блокчейна.
Также исследователи Huobi в своем отчете назвали регионы, где наблюдается рост популярности кошельков. Лидером является Северная Америка с долей рынка более 30%. Вторым по темпам роста является Азиатско-Тихоокеанский регион, где лидируют материковый Китай и Гонконг.
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«Азиатско-Тихоокеанский регион будет играть решающую роль в инновациях блокчейна. В регионе проживает большое количество людей с высокой финансовой осведомленностью, а также множество технических энтузиастов, способствующих внедрению инноваций в криптокошельках в регионе», — говорится в исследовании.
Аналитики опубликовали топ самых популярных криптокошельков:
- MetaMask;
- Coinbase;
- экс-кошелек от Facebook;
- Trust Wallet;
- С98.
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