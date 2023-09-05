За год экспорт агропродукции железнодорожным транспортом сократился на треть — Finance.ua

За год экспорт агропродукции железнодорожным транспортом сократился на треть Сегодня 03:20 — Аграрный рынок

За год экспорт агропродукции железнодорожным транспортом сократился на треть

За год Украина существенно сократила экспорт продукции АПК железнодорожным транспортом — на 33%.

Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики.

Так, с начала 2023 года Украина экспортировала за рубеж железнодорожным транспортом 6 млн. 231 тыс. т продукции АПК. В то время как в 2022 году этот показатель составлял 8 млн 370 тыс. т, что на 33% больше.

В разрезе культур в 2023 году железнодорожным транспортом Украина больше всего экспортировала кукурузы (3,4 млн т), пшеницы (970,5 тыс. т), шротов (674,1 тыс. т), подсолнечного масла (452,2 тыс. т)., соевых бобов (276,4 тыс. т). В то время как в 2022 году топ-5 культур, экспортируемых Украиной за рубеж железнодорожным транспортом, выглядел так: кукуруза (4,9 млн т, 58,6% от общего экспорта), пшеница (898,2 тыс. т, 10,7%), шроты (654,7 тыс. т, 7,8%), рапс (611,2 тыс. т, 7,3%), масло подсолнечное (496,4 тыс. т, 5,9%).

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Отметим, что, по прогнозам Минагрополитики, общий годовой урожай зерновых и масличных культур может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн ​​тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия «зернового коридора», столкнулись с усложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако сейчас «Пути солидарности» ЕС позволяют экспортировать лишь до 4 млн тонн.

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Ситуация также осложняется запретом на экспорт (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по поводу оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в ​​третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулась с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность «Путей солидарности» примерно на 1−1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести «зеленые коридоры» для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

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Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии для компенсации дополнительных расходов на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых «портовых расходов на украинское зерно».

В настоящее время в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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