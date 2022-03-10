За две недели войны объем средств физлиц в Ощадбанке вырос на 8,7 млрд грн — Finance.ua
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За две недели войны объем средств физлиц в Ощадбанке вырос на 8,7 млрд грн

Сегодня 15:49Фондовый рынок
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За две недели войны объем средств физлиц в Ощадбанке вырос на 8,7 млрд грн
За две недели войны с 24 февраля по 9 марта 2022 объем остатков на счетах физических лиц в Ощадбанке вырос более чем на 8,7 млрд грн. Такая динамика свидетельствует о том, что Ощадбанку по-прежнему доверяют вкладчики.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Это и не удивительно, ведь в пользу размещения временно свободных средств в Ощаде есть следующие аргументы:
  • 100% — государственная гарантия на депозиты физических лиц;
  • вкладчики своевременно получают проценты по депозитам;
  • стабильно работающая система электронных платежей, клиенты бесперебойно рассчитываются картами и пользуются мобильными приложениями банка;
  • работают отделения, терминалы и банкоматы (там, где нет боевых действий).
Разместить средства на депозите в Ощадбанке можно дистанционно через мобильное приложение Ощад 24/7, а также в отделениях.
Со списком работающих учреждений можно ознакомиться по ссылке.
По материалам: Finance.UA
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