За две недели войны объем средств физлиц в Ощадбанке вырос на 8,7 млрд грн — Finance.ua

За две недели войны объем средств физлиц в Ощадбанке вырос на 8,7 млрд грн

Сегодня 15:49 — Фондовый рынок

За две недели войны с 24 февраля по 9 марта 2022 объем остатков на счетах физических лиц в Ощадбанке вырос более чем на 8,7 млрд грн. Такая динамика свидетельствует о том, что Ощадбанку по-прежнему доверяют вкладчики.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Это и не удивительно, ведь в пользу размещения временно свободных средств в Ощаде есть следующие аргументы:

100% — государственная гарантия на депозиты физических лиц;

вкладчики своевременно получают проценты по депозитам;

стабильно работающая система электронных платежей, клиенты бесперебойно рассчитываются картами и пользуются мобильными приложениями банка;

работают отделения, терминалы и банкоматы (там, где нет боевых действий).

Разместить средства на депозите в Ощадбанке можно дистанционно через мобильное приложение Ощад 24/7, а также в отделениях.

Со списком работающих учреждений можно ознакомиться по ссылке

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