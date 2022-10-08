За два года мошенники отмыли более $4 млрд с помощью криптовалюты — исследование Сегодня 03:56 — Финтех и Карты

В период с 2020 по 2022 год злоумышленники отмыли более $4 млрд в криптовалюте посредством децентрализованных бирж, межсетевых мостов и анонимных сервисов обмена.

Об этом сообщается в исследовательском отчете аналитической компании Elliptic, пишет processer.media.

В Elliptic отмечают, что децентрализованные биржи (DEX) способствовали перемещению активов, полученных мошенническим путем, на сумму не менее $1.2 млрд. В то же время использование преступниками DEX тесно связано с эксплоитами в области децентрализованных финансов (DeFi) и взломами централизованных бирж. На долю межсетевых мостов приходится около $750 млн незаконного оборота средств.

Через сервисы обмена криптовалюты, не поддерживающие процедуру «Знай своего клиента» (KYC), было отмыто еще около $1.2 млрд. Подобные сервисы дают пользователям возможность обмениваться активами как внутри, так и между блокчейнами, без создания учетной записи.

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