За день ФГИУ на аукционе привлек 21 млн грн — Finance.ua
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За день ФГИУ на аукционе привлек 21 млн грн

Казна и Политика
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По результатам пяти приватизационных аукционов 18 октября Фонд государственного имущества Украины привлек 21,4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда в Фейсбуке.
«Свыше 21 миллиона гривен привлек ФГИУ на приватизационных аукционах за сегодня. Команда Фонда провела 5 аукционов, в которых приняли участие 32 предпринимателя — в среднем за каждый актив соревновались более 6 участников», — говорится в сообщении.
В результате торгов стоимость объектов выросла почти в десять раз.
Самым дорогим проданным объектом стало деревообрабатывающее предприятие на Волыни. За актив соревновались 8 предпринимателей, а победитель предложил 20 млн грн, в 10 раз больше стартовой стоимости объекта. Кроме того, он должен уплатить 4 млн грн НДС.
Самая большая конкуренция развернулась за административное здание в Днепропетровской области. За актив боролись 10 участников; в результате торгов цена возросла с 31 тыс. грн. стартовой до 752 тыс. грн. победной ставки.
Остальные лоты — административная недвижимость в Житомирской, Черниговской и Ровенской областях.
Фонд государственного имущества Украины по результатам восьми приватизационных аукционов за прошлую неделю привлек в бюджет 59 млн грн.
По материалам:
Укрінформ
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