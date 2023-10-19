За день ФГИУ на аукционе привлек 21 млн грн — Finance.ua

За день ФГИУ на аукционе привлек 21 млн грн Сегодня 12:21 — Казна и Политика

По результатам пяти приватизационных аукционов 18 октября Фонд государственного имущества Украины привлек 21,4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда в Фейсбуке

«Свыше 21 миллиона гривен привлек ФГИУ на приватизационных аукционах за сегодня. Команда Фонда провела 5 аукционов, в которых приняли участие 32 предпринимателя — в среднем за каждый актив соревновались более 6 участников», — говорится в сообщении.

В результате торгов стоимость объектов выросла почти в десять раз.

Самым дорогим проданным объектом стало деревообрабатывающее предприятие на Волыни. За актив соревновались 8 предпринимателей, а победитель предложил 20 млн грн, в 10 раз больше стартовой стоимости объекта. Кроме того, он должен уплатить 4 млн грн НДС.

Самая большая конкуренция развернулась за административное здание в Днепропетровской области. За актив боролись 10 участников; в результате торгов цена возросла с 31 тыс. грн. стартовой до 752 тыс. грн. победной ставки.

Остальные лоты — административная недвижимость в Житомирской, Черниговской и Ровенской областях.

Фонд государственного имущества Украины по результатам восьми приватизационных аукционов за прошлую неделю привлек в бюджет 59 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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