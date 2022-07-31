За что работник может получить компенсацию при переезде на работу в другую местность — Finance.ua

За что работник может получить компенсацию при переезде на работу в другую местность
Главное управление Гоструда в Днепровском регионе рассказало, выплачивают ли работнику компенсацию при переезде на работу в другую местность во время военного положения
Так, работники могут рассчитывать на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи с переводом, принятием или направлением на работу в другую местность (ч. 1 ст. 120 КЗоТ).
Работникам при переводе их на другую работу, когда это связано с переездом в другую местность, оплачиваются:
- стоимость проезда работника и членов его семьи;
- расходы по перевозке имущества;
- суточные за время нахождения в пути;
- единовременная помощь на самого работника и на каждого переезжающего члена семьи;
- заработная плата за дни сбора в дорогу и обустройство на новом месте жительства, но не более шести дней, а также за время пребывания в пути.
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Кроме того, работникам, переезжающим в связи с приемом их (по предварительной договоренности) на работу в другую местность, выплачиваются компенсации и предоставляются определенные гарантии, кроме выплаты единовременного пособия, которое этим работникам может быть выплачено по согласованию сторон.
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