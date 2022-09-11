За август Укрпочта выплатила рекордные 17 млн грн пассажирам эвакуационных поездов — Finance.ua

За август Укрпочта выплатила рекордные 17 млн грн пассажирам эвакуационных поездов Сегодня 22:30 — Личные финансы

За август Укрпочта выплатила рекордные 17 млн грн пассажирам эвакуационных поездов

В августе Укрпочта выплатила пособие от государства в размере 17,2 млн грн для 7,2 тыс украинцев, эвакуировавшихся из зоны проведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В августе выплаты производились на центральных железнодорожных вокзалах Львова и Днепра. Также для доставки финансовой помощи от государства в Кировоградской области Укрпочта задействовала передвижные отделения, принимавшие людей в Кропивницком, Александрии и других громадах. Наибольшее количество выплат — 9,6 млн грн для почти 4 тыс. человек — было произведено для украинцев, которые эвакуировались во Львов.

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В сентябре Укрпочта начала выдавать финансовую помощь от государства еще и в Хмельницком.

«В августе объем выплат был почти вдвое больше, чем в предыдущие месяцы, но это не повлияло на качество и скорость выдачи средств», — прокомментировал заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети Дмитрий Полищук.

В общей сложности с мая Укрпочта в рамках совместного проекта Офиса Президента, Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики, Министерства инфраструктуры, Укрпочты и Укрзализныци выдала 47 млн грн помощи от государства для около 20 тысяч переселенцев.

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