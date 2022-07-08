За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность — Finance.ua

За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность Сегодня 11:47 — Казна и Политика

За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность

В Украине в Уголовный кодекс планируется добавить ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

«Бюро экономической безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины и другими государственными органами разрабатывает новую норму Уголовного кодекса, предварительно статья 210-1 „Нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза“, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза», — сказано в сообщении.

Ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС.

На сегодняшний день осуществляются процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.

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