За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность — Finance.ua
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За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность

Казна и Политика
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За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность
За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность
В Украине в Уголовный кодекс планируется добавить ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
«Бюро экономической безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины и другими государственными органами разрабатывает новую норму Уголовного кодекса, предварительно статья 210-1 „Нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза“, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза», — сказано в сообщении.
Ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС.
На сегодняшний день осуществляются процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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