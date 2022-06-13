За 5 месяцев 2022 года металлургическое производство сократилось почти на 50%. — Finance.ua

За 5 месяцев 2022 года металлургическое производство сократилось почти на 50%.

В Украине за первые пять месяцев 2022 года производство чугуна, стали и проката снизилось в среднем на 47% в годовом исчислении.

Об этом сообщает «Укрметаллургпром».

Так, за январь-май текущего года металлургическими предприятиями произведено 4,15 млн т чугуна, что на 46,7% меньше, чем в прошлом.

В то же время стали произвели 4,24 млн т, что на 47,2% меньше показателя соответствующего периода 2021 года. Также на 47,3% упало количество проката по сравнению с прошлым годом — до 3,79 млн т.

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