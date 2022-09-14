За $44 млрд: акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску — Finance.ua

За $44 млрд: акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску Сегодня 22:01 — Фондовый рынок

За $44 млрд: акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску

Акционеры Twitter одобрили предложение американского миллиардера, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о приобретении компании за $44 млрд. Это стало формальным завершением спорной сделки. Об этом пишет The Washington Post.

Как стало известно, акционеры согласились на цену $54,20 за акцию, то есть одобрили апрельское предложение бизнесмена. Между тем, вчера одну акцию оценивали в $42.

История Маска и Twitter

25 апреля совет директоров компании Twitter согласился продать социальную сеть Илону Маску за $44 млрд. Согласно сделке, акционеры должны получить $54,20 наличными за каждую принадлежащую им акцию Twitter.

Тем не менее 8 июля американский миллиардер сообщил, что хочет разорвать сделку. Как рассказал бизнесмен, он не получил от компании реальной информации о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

В итоге канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября первое заседание по иску Twitter к Маску в связи с его отказом покупать сервис микроблогов. Разбирательство хотят завершить за пять дней по просьбе юристов компании.

Вчерашнее голосование акционеров Twitter состоялось после того, как утром в Сенате выступил экс-глава службы безопасности компании Пейтер Затко. Он, в частности, заявляет о серьезных нарушениях в системе безопасности соцсети.

Маск, в свою очередь, считает, что заявления Затко являются достаточным основанием для того, чтобы разорвать сделку с Twitter о покупке. Ранее в западных СМИ также сообщалось, что Затко должен выступить и во время разбирательств в суде. Адвокаты Маска уверены, что бывший сотрудник компании поможет им выиграть это дело.

Напомним, в апреле 2022 года Илон Маск купил долю в Twitter и стал самым крупным акционером компании. Стоимость акций сразу же выросла, благодаря чему состояние бизнесмена выросло на $1,1 млрд. Вскоре после этого он согласился присоединиться к правлению Twitter, но потом отказался.

Фокус По материалам:

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