За 2022 год хакеры украли $3,5 млрд в криптовалютах - исследование — Finance.ua
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За 2022 год хакеры украли $3,5 млрд в криптовалютах - исследование

Финтех и Карты
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За 2022 год хакеры украли $3,5 млрд в криптовалютах - исследование
За 2022 год хакеры украли $3,5 млрд в криптовалютах - исследование
Аналитическая компания Privacy Affairs провела исследование, в котором выяснила, что хакеры украли $3,5 млрд в криптовалютах за первые 11 месяцев 2022 года.
По данным аналитиков, самую большую сумму хакерам удалось украсть в марте у проекта Axie Infinity — $615 млн.
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Громкими были также взлом криптомоста Wormhole в феврале — $320 млн, афера JuicyFields.io в июле — $273 млн и мировая афера Unique-Exchange.co/PARAIBA также в июле — $267 млн.
Другие крупные атаки:
  • в результате атаки на кросчейн-мост Nomad в августе хакеры вывели $190 млн;
  • проект Beanstalk DeFi в апреле пострадал на $182 млн;
  • злоумышленники, взломавшие Wintermute в сентябре, забрали себе $160 млн;
  • блокчейн-биржа Elrond в июне потеряла $113 млн;
  • с моста Harmony Horizon в июне вывели $100 млн;
  • в результате атаки на Mango Market в октябре было потеряно $100 млн.
По материалам:
cryptomisto
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