За 2022 год доля срочных депозитов в Sense Bank выросла до 60% — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ За 2022 год доля срочных депозитов в Sense Bank выросла до 60% Сегодня 16:58 — Кредит&Депозит

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, в Sense Bank наблюдается положительная тенденция роста доли срочных вкладов физических лиц. К началу 2022 года она составляла 47%. Сегодня этот показатель — 60%. Это структурное изменение сопровождалось ростом суммарного денежного объема срочных депозитов наших клиентов в указанный период.

Наибольшим спросом сейчас пользуются краткосрочные депозиты , ведь в условиях войны большинство вкладчиков не готовы хранить деньги в банках длительное время.

Однако краткосрочность не означает нестабильность. Сегодня уровень удержания срочных вкладов в Sense Bank составляет 75%. Это доля вкладов, которые после завершения сделки повторно размещаются на депозит или пролонгируются по предварительному договору. Такой показатель свидетельствует о высоком доверии вкладчиков Sense Bank, который благодаря этому доверию является третьим банком в Украине по объему срочных депозитов физических лиц.

Заметим, что срочные вклады обеспечивают высокую надежность и ликвидность финансовых учреждений. Срочные депозиты являются центральным рычагом механизма монетарной трансмиссии, и их наращивание крайне важно для здорового функционирования денежно-кредитной системы.

Сенс Банк По материалам:

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