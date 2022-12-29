За 2022 год доля срочных депозитов в Sense Bank выросла до 60% — Finance.ua
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За 2022 год доля срочных депозитов в Sense Bank выросла до 60%

Кредит&Депозит
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, в Sense Bank наблюдается положительная тенденция роста доли срочных вкладов физических лиц. К началу 2022 года она составляла 47%. Сегодня этот показатель — 60%. Это структурное изменение сопровождалось ростом суммарного денежного объема срочных депозитов наших клиентов в указанный период.
Наибольшим спросом сейчас пользуются краткосрочные депозиты, ведь в условиях войны большинство вкладчиков не готовы хранить деньги в банках длительное время.
Однако краткосрочность не означает нестабильность. Сегодня уровень удержания срочных вкладов в Sense Bank составляет 75%. Это доля вкладов, которые после завершения сделки повторно размещаются на депозит или пролонгируются по предварительному договору. Такой показатель свидетельствует о высоком доверии вкладчиков Sense Bank, который благодаря этому доверию является третьим банком в Украине по объему срочных депозитов физических лиц.
Заметим, что срочные вклады обеспечивают высокую надежность и ликвидность финансовых учреждений. Срочные депозиты являются центральным рычагом механизма монетарной трансмиссии, и их наращивание крайне важно для здорового функционирования денежно-кредитной системы.
По материалам:
Сенс Банк
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