За 15 фунтов стерлингов: в Великобритании разыграют жилье на колесах (фото) — Finance.ua

За 15 фунтов стерлингов: в Великобритании разыграют жилье на колесах (фото) Сегодня 18:00 — Недвижимость

Один такой билет стоит 15 фунтов стерлингов (632 гривны). Приобрести его можно до 31 декабря.

Как выглядит переоборудованный автобус, который можно выиграть за 15 фунтов стерлингов

31-летняя Хейли Роусон купила двухэтажный туристический автобус за 3 тысячи фунтов стерлингов и потратила несколько месяцев на его превращение в жилой дом. Среди основных процессов она выделяет подвод всех коммуникаций, оснащение мебелью и техникой.

Сегодня автобус полностью автономный: его крышу украшают солнечные панели, на первом этаже есть кухня и гостиная, а второй уровень стал личной зоной. Кроме того, в автобусе работает дровяная печь, газовая плита и бойлер.

На верхнем этаже удалось снять пассажирские сиденья. Вместо них здесь установлена двуспальная кровать. Также здесь расположена ванная, а пол под ней выложен аккуратной плиткой.

Теперь Роусон дает каждому шанс стать новым владельцем дома на колесах. Чтобы присоединиться к розыгрышу, достаточно купить билет за 15 фунтов стерлингов. Результаты лотереи женщина обещает обнародовать после 31 декабря.

Кроме того, счастливый победитель получит 1000 фунтов стерлингов наличными, которые можно использовать для перевозки автобуса на другой участок.

Организатор розыгрыша добавляет, что будет не против, если новые владельцы начнут сдавать жилье на Airbnb. Между тем, она начала работу по переоборудованию конюшни, которую тоже планирует разыграть.

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Телеканал 24 По материалам:

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