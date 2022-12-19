За 11 месяцев Минфин продал ОВГЗ на 141 млрд гривен, $1,6 млрд и €930 млн — Finance.ua

За 11 месяцев Минфин продал ОВГЗ на 141 млрд гривен, $1,6 млрд и €930 млн Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В январе-ноябре текущего года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 141 млрд гривен, 1 606 млн долларов и 930 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Минфин разместил в январе-ноябре гривневые гособлигации на 140,752 млрд гривен, что на 40,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также были размещены бумаги на 1 606 млн долларов и 930 млн евро, что соответственно на 34,7% меньше и на 58,3% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 12% (+0,6 п.п.) годовых, в долларах — 3,9% годовых, в евро — 2,7% (+0,2 п.п.) годовых.

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 287,9 млрд гривен, 3 096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В 2019 году Минфин привлек в госбюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Українські Новини По материалам:

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