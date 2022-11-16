За 10 месяцев Минфин продал ОВГЗ на 119 млрд гривен, $1,6 млрд и €476 млн — Finance.ua

За 10 месяцев Минфин продал ОВГЗ на 119 млрд гривен, $1,6 млрд и €476 млн Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

За 10 месяцев Минфин продал ОВГЗ на 119 млрд гривен, $1,6 млрд и €476 млн

В январе-октябре текущего года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 119 млрд гривен, 1 559 млн долларов и 476 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Минфин разместил в январе-октябре гривневые гособлигации на 119,039 млрд гривен, что на 43,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также были размещены бумаги на 1559 млн долларов и 476 млн евро, что соответственно на 36,6% меньше и на 13,3% больше, чем за январь-октябрь 2021 года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 11,4% (+0,2 п.п.) годовых, в долларах — 3,9% годовых, в евро — 2,5% годовых.

Напомним, в 2021 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 287,9 млрд гривен, 3 096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

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Українські Новини По материалам:

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