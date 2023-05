За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія Сегодня 09:20 — Криптовалюта

Теперь пользователи могут пройти верификацию с помощью приложения Дiя — быстро и безопасно.

Мультивалютний криптокошелек Any. Cash интегрировал возможность верификации с помощью приложения Дiя.

«Все те, кто только начинает соприкасаться с криптовалютой, нуждаются в понятном и удобном инструменте. Наша команда постоянно работает в этом направлении и развивает продукт. Поэтому сегодня обменивать средства через Any. Cash так же просто, как отправить сообщение в мессенджер. Надеемся, благодаря интеграции больше людей узнает, что работа с криптовалютой может быть доступной и понятной», — отмечают представители Any.Cash.

Нововведение позволит пользователю проходить верификацию всего за 1 минуту . Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Дія.

Как проходит верификация?

1. Открываете телеграмм-бот Any. Cash;

2. Выбираете «Настройки»;

3. Выбираете функцию «Лимиты и верификация»;

4. Нажимаете на кнопку «Подтвердить ФИО»;

5. В вариантах подтверждения ФИО, выбираете Дiя;

6. Автоматически откроется приложение Дiя;

7. Нажимаете на кнопку «Пiдписати». Таким образом, вы подтверждаете передачу копии цифрового документа для прохождения верификации.

Актуальную информацию о нововведениях можно узнать в блоге компании, а также в социальных сетях: Telegram, Twitter и Facebook. Команда Any. Cash продолжит работать над дальнейшим улучшением и добавлять новый функционал.

Об Any. Cash

Any. Cash — мультивалютный криптокошелек в Telegram поддерживающий основные крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRX), а также фиатные валюты (UAH, EUR, USD, KZT). Благодаря Any. Cash пользователи могут осуществлять моментальный вывод на карты Visa/MasterCard, международные банковские переводы в EUR c минимальной комиссией. Продукту доверяет более 1 млн пользователей.

