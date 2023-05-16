За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія — Finance.ua

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За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія

Криптовалюта
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За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія
За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія
Теперь пользователи могут пройти верификацию с помощью приложения Дiя — быстро и безопасно.
Мультивалютний криптокошелек Any. Cash интегрировал возможность верификации с помощью приложения Дiя.
«Все те, кто только начинает соприкасаться с криптовалютой, нуждаются в понятном и удобном инструменте. Наша команда постоянно работает в этом направлении и развивает продукт. Поэтому сегодня обменивать средства через Any. Cash так же просто, как отправить сообщение в мессенджер. Надеемся, благодаря интеграции больше людей узнает, что работа с криптовалютой может быть доступной и понятной», — отмечают представители Any.Cash.
Нововведение позволит пользователю проходить верификацию всего за 1 минуту. Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Дія.

Как проходит верификация?

1. Открываете телеграмм-бот Any. Cash;
2. Выбираете «Настройки»;
3. Выбираете функцию «Лимиты и верификация»;
4. Нажимаете на кнопку «Подтвердить ФИО»;
За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія
5. В вариантах подтверждения ФИО, выбираете Дiя;
6. Автоматически откроется приложение Дiя;
7. Нажимаете на кнопку «Пiдписати». Таким образом, вы подтверждаете передачу копии цифрового документа для прохождения верификации.
За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія
Команда Any. Cash продолжит работать над дальнейшим улучшением и добавлять новый функционал. Актуальную информацию о нововведениях можно узнать в блоге компании, а также в социальных сетях: Telegram, Twitter и Facebook.

Об Any. Cash

Any. Cash — мультивалютный криптокошелек в Telegram поддерживающий основные крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRX), а также фиатные валюты (UAH, EUR, USD, KZT). Благодаря Any. Cash пользователи могут осуществлять моментальный вывод на карты Visa/MasterCard, международные банковские переводы в EUR c минимальной комиссией. Продукту доверяет более 1 млн пользователей.
По материалам:
Any.Cash
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