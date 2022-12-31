Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения — Finance.ua

Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения Сегодня 14:27 — Энергетика

Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения

Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Следите за обновлениями! Мы продолжаем работать, чтобы обеспечить вас светом в новогоднюю ночь, если вражеские атаки не достигнут целей», — сказано в сообщении.

В Одесской и Николаевской областях также сообщают о введенном ограничении электроснабжения в связи с угрозой вражеского удара.

«В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит временное ограничение электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему в случае попадания в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможные внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки», — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

«Ограничения по энергетике в области, чтобы уменьшить потенциальные повреждения», — сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также экстренные отключения действуют в Днепропетровской области.

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