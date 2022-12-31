Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения

Энергетика
44
Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения
Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения
Из-за ракетной атаки в Киеве происходят экстренные отключения.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Следите за обновлениями! Мы продолжаем работать, чтобы обеспечить вас светом в новогоднюю ночь, если вражеские атаки не достигнут целей», — сказано в сообщении.
В Одесской и Николаевской областях также сообщают о введенном ограничении электроснабжения в связи с угрозой вражеского удара.
«В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит временное ограничение электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему в случае попадания в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможные внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки», — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
«Ограничения по энергетике в области, чтобы уменьшить потенциальные повреждения», — сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Также экстренные отключения действуют в Днепропетровской области.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.