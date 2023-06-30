Южнокорейская компания представила работа-помощника в отелях — Finance.ua

Южнокорейская компания представила работа-помощника в отелях Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

Южнокорейская компания представила работа-помощника в отелях

Южнокорейская компания Robotis представила работа третьего поколения Gaemi, помогающего в отелях.

Его размер — 540×500×1 150 мм, а вес — 75 кг. Максимальная скорость, с которой Gaemi может передвигаться, не превышает 1,2 метра в секунду.

На устройстве, которое может непрерывно работать в течение 24 часов, установлен сенсорный 20,32-сантиметровый экран.

Gaemi знает четыре языка: корейский, английский, японский и китайский.

Отмечается, что робот с искусственным интеллектом помогает улучшить впечатление гостей от отеля, предоставляя персонализированные услуги гостеприимства 24/7, включая прием гостей и еду в номера.

Gaemi также поддерживает персонал отеля и устраняет нехватку рабочей силы путем автономного выполнения рутинных задач обслуживания.

Кроме того, Gaemi повышает безопасность сотрудников и гостей, осуществляя автономное патрулирование отеля.

Укрінформ По материалам:

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