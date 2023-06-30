Южнокорейская компания представила работа-помощника в отелях — Finance.ua

Южнокорейская компания представила работа-помощника в отелях
Южнокорейская компания Robotis представила работа третьего поколения Gaemi, помогающего в отелях.
Об этом сообщает The Robot Report.
Его размер — 540×500×1 150 мм, а вес — 75 кг. Максимальная скорость, с которой Gaemi может передвигаться, не превышает 1,2 метра в секунду.
На устройстве, которое может непрерывно работать в течение 24 часов, установлен сенсорный 20,32-сантиметровый экран.
Gaemi знает четыре языка: корейский, английский, японский и китайский.
Отмечается, что робот с искусственным интеллектом помогает улучшить впечатление гостей от отеля, предоставляя персонализированные услуги гостеприимства 24/7, включая прием гостей и еду в номера.
Gaemi также поддерживает персонал отеля и устраняет нехватку рабочей силы путем автономного выполнения рутинных задач обслуживания.
Кроме того, Gaemi повышает безопасность сотрудников и гостей, осуществляя автономное патрулирование отеля.
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