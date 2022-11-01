Южнокорейская компания будет строить в Польше АЭС — Finance.ua

Южнокорейская компания будет строить в Польше АЭС Сегодня 06:00 — Энергетика

Польша договорилась с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции. Таким образом страна хочет ускорить усилия для достижения энергетической независимости после полномасштабного вторжения hоссии в Украину, пишет Bloomberg.

Как отмечается, Korea Hydro&Nuclear Power Co, государственный оператор АЭС, подписал в понедельник письмо о намерениях с польскими компаниями PGE SA и ZE PAK SA.

Консорциум построит несколько реакторов APR-1400 вблизи угольных заводов ZE PAK в гмине Понтнув.

Соглашение было подписано спустя несколько дней после того, как Польша выбрала американскую компанию Westinghouse Electric Co. для постройки своей первой атомной электростанции.

Польша больше всего зависит от угля среди стран Европейского Союза. Именно поэтому она делает ставку на ядерную энергетику, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии и одновременно уменьшить потребность в импорте угля и природного газа.

Соглашение также выгодно для правительства Кореи, которое продвигает экспорт атомных технологий в рамках более широкого толчка к сокращению выбросов.

Кроме того, в Министерстве энергетики Южной Кореи заявили, что подписали отдельный меморандум о взаимопонимании с министерством государственных активов Польши, в котором согласились оказать поддержку компаниям в разработке проекта и обмениваться информацией для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

Впрочем, амбиции Южной Кореи стать крупным экспортером ядерных технологий столкнулись с проблемой после того, как компания Westinghouse подала иск в суд в США с целью предотвратить «несанкционированный» обмен технологиями с другими странами со стороны Korea Electric Power Corp. и ее подразделения Korea Hydro.

Судебный спор может помешать Корее строить электростанции в других странах, включая Польшу, Саудовскую Аравию и Чехию.

Економічна Правда По материалам:

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