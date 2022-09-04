Южная Корея разрабатывает беспилотники-невидимки — Finance.ua

Южная Корея разрабатывает беспилотники-невидимки Сегодня 05:17 — Фондовый рынок

В июле 2022 года пилот из Южной Кореи впервые совершил 33-минутный полет на истребителе KF-21, демонстрируя военную мощь. И вот в стране начали разрабатывать невидимые военные беспилотники, которые можно было бы использовать для нейтрализации системы противовоздушной обороны.

Новое соглашение было заключено с Korean Air, выбор был сделан Корейским агентством оборонного развития (ADD).

«ADD начала разработку эскадрильи БПЛА в ноябре прошлого года и завершила базовый проект. Агентство планирует работать над детальным проектом по Korean Air», — сообщили в Korean Air.

Теперь компания будет отвечать за разработку «пилотируемой беспилотной системы совместной работы».

«Эскадрилья БПЛА не только будет поддерживать и сопровождать пилотируемый самолет, но и сможет выполнять свои собственные задачи, включая наблюдение, тактику радиоэлектронного вмешательства и точные удары», — добавили в Korean Air.

Аналитик Ли Иль Ву сказал, что концепция «верных ведомых» самолетов — беспилотных летательных аппаратов, сопровождающих пилотируемые самолеты в боевых миссиях, — обрела популярность во всем мире. Это включает в себя программу Skyborg ВВС США, которая предусматривает одноразовые беспилотные летательные аппараты, помогающие пилотируемым истребителям.

«Массовое использование БПЛА имеет явную привлекательность и для Южной Кореи, потому что у нее нет собственных надежных средств для электронной нейтрализации плотной системы противовоздушной обороны Северной Кореи», — сказал Ли.

По его словам, преимущества дронов включают незначительные затраты на техническое обслуживание и освобождение от многолетней подготовки пилотов, необходимой для пилотируемых самолетов.

Также страна объявила, что занимается разработкой собственного «Железного купола», как стала свидетелем успеха оборонной ракетной системы в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Страна заявила, что готова потратить 2,6 миллиарда долларов на эту технологию, чтобы защитить свою столицу Сеул и другие ключевые районы, которые находятся в нескольких милях от ее границы с Северной Кореей.

Portaltele По материалам:

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