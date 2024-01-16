Южная Корея планирует вложить более $470 млрд в создание кластера по производству чипов — Finance.ua

Южная Корея планирует вложить более $470 млрд в создание кластера по производству чипов Сегодня 05:43 — Технологии&Авто

Южная Корея планирует вложить более $470 млрд в создание кластера по производству чипов

Южная Корея опубликовала планы компаний Samsung Electronics и SK Hynix о создании крупнейшего в мире кластера по производству микросхем, на который будет израсходовано более $470 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Южной Кореи обнародовало план, предусматривающий инвестиции в размере $471 млрд, которые пойдут на строительство 13 новых заводов по производству микросхем и трех исследовательских центров в дополнение к уже имеющемуся 21 предприятию.

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«В рамках плана, рассчитанного на два десятилетия, Samsung и Hynix намерены построить свои самые современные заводы по производству микросхем у себя дома. Samsung делает большую ставку на литейное производство — или производство чипов для других фирм — как часть инвестиций в размере 500 триллионов вон (около $380 млрд) до 2047 года. Меньший конкурент, Hynix, намерен инвестировать 122 триллиона вон (около $92 млрд) в производство памяти в Йонгине за тот же период», — говорится в сообщении.

В Южной Корее ожидают, что территория, которая будет охватывать города Пхентхек и Йонгин, станет самой большой в мире и будет производить ежемесячно 7,7 млн микросхем до 2030 года.

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В то же время южнокорейское правительство усиливает поддержку своего сектора производства микросхем — на него приходится около 16% общего объема экспорта. Оно пообещало защищать свой экономический фундамент, борясь с растущей глобальной конкуренцией. Когда Япония и Тайвань инвестируют в свои сектора производства микросхем, в Корее обязуются предоставить значительные налоговые льготы местным компаниям, производящим чипы.

Кроме того, правительство заявило, что в регионе также разместятся меньшие компании, занимающиеся разработкой микросхем. Главная цель — повысить самодостаточность страны в полупроводниках, а также увеличить ее рыночную долю в мировом производстве до 2030 года с 3% сейчас до 10%.

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