Южная Корея отменила налоги на доходы иностранцев от облигаций — Finance.ua
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Южная Корея отменила налоги на доходы иностранцев от облигаций

Мир
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Южная Корея отменила налоги на доходы иностранцев от облигаций
Южная Корея отменила налоги на доходы иностранцев от облигаций
Министр финансов Южной Кореи Чу Кюн Хо заявил, что с понедельника правительство отменяет налоги на доходы иностранцев от инвестиций в казначейские облигации и облигации валютной стабилизации.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая перед журналистами вечером в субботу в Соединенных Штатах после встречи министров финансов и руководителей центральных банков G-20, министр сказал, что правительство решило перенести сроки запланированной отмены налогов с 2023 года, чтобы увеличить приток капитала на местном рынке облигаций.
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В агентстве добавляют, что глобальный поставщик индексов FTSE Russell добавил Южную Корею в список для возможного включения в свой индекс мировых государственных облигаций (WGBI).
«В конце сентября нас включили в список наблюдения WGBI, но мы считали, что нужно сделать быстрый шаг, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций на наш рынок казначейских облигаций», — сказал Чу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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