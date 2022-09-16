Южная Корея будет предоставлять NFT-гражданство — Finance.ua

Южная Корея будет предоставлять NFT-гражданство 16.09.2022, 01:44 — Финтех и Карты

Южная Корея будет предоставлять NFT-гражданство

Южнокорейский город Соннам предлагает своим резидентам получить NFT-гражданство. Для этого мэрия запланировала полностью воссоздать город в виртуальной реальности, чтобы предоставить жителям доступ к большому количеству муниципальной информации.

Согласно заявлению городской администрации, к апрелю 2023 года городские власти должны полностью завершить работу над проектом. По плану метавселенная начнет фукционировать в мае или июне следующего года.

Власти Соннама сообщили, что окончательное решение по реализации NFT-гражданства будет принято на предстоящей встрече мэрии города уже в октябре.

Ранее СМИ сообщали, что столица страны Сеул также строит виртуальный город в метавселенной. Соннам считается городом-спутником Сеула, поэтому, скорее всего, развитие цифровых миров обоих городов будет происходить параллельно. По мнению аналитиков, многие инициативы будут тестироваться в виртуальном мире Соннама и уже потом переноситься в метавселенную Сеула.

Они подчеркнули, что построение метавселенных является частью программы по глобальному развитию Южной Кореи и цифровизации ее экономики.

noworries По материалам:

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