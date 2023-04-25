Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе — Finance.ua

Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе Сегодня 10:11 — Личные финансы

Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект № 7574-д . Он может обязать юрлиц и ФЛП к использованию е-кабинетов в Единой судебной системе.

Принять законопроект рекомендует Комитет по вопросам правовой политики, пишет портал «Дебет-Кредит». Ранее законопроект уже рекомендовали принять во втором чтении, но после замечаний юридического управления Комитета в текст внесли несколько изменений.

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Одной из важнейших поправок является разрешение не использовать электронный кабинет в ЕСИТС по религиозным убеждениям и не иметь из-за этого юридических последствий.

Как отметил нардеп Роман Бабий, некоторым верующим вера может не позволять получить электронную цифровую подпись (и идентификационный код). Однако об этом нужно будет уведомлять суд заявлением в начале судебного процесса.

Рассмотрение законопроекта ожидается на следующем пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Speka По материалам:

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