Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе — Finance.ua
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Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе

Личные финансы
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Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе
Юрлиц и ФЛП могут обязать регистрироваться в Единой судебной системе
На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект № 7574-д. Он может обязать юрлиц и ФЛП к использованию е-кабинетов в Единой судебной системе.
Принять законопроект рекомендует Комитет по вопросам правовой политики, пишет портал «Дебет-Кредит». Ранее законопроект уже рекомендовали принять во втором чтении, но после замечаний юридического управления Комитета в текст внесли несколько изменений.
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Одной из важнейших поправок является разрешение не использовать электронный кабинет в ЕСИТС по религиозным убеждениям и не иметь из-за этого юридических последствий.
Как отметил нардеп Роман Бабий, некоторым верующим вера может не позволять получить электронную цифровую подпись (и идентификационный код). Однако об этом нужно будет уведомлять суд заявлением в начале судебного процесса.
Рассмотрение законопроекта ожидается на следующем пленарном заседании Верховной Рады Украины.
По материалам:
Speka
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