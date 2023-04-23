Юристы из Украины смогут работать еще в одной стране — Finance.ua

Юристы из Украины смогут работать еще в одной стране Сегодня 06:10 — Личные финансы

В Минюсте подчеркнули, что необходимость создать условия для деятельности в Литве юристов из третьих стран определили связи с украинским адвокатским сообществом, которое переехало в Литву из-за войны.

Адвокатское сообщество выразило сильное желание не только не терять свои профессиональные компетенции, но и помочь другим гражданам Украины, бежавшим от войны и находящимся в Литве, сообщили BNS в министерстве.

Предлагаемый министерством проект предусматривает, что адвокаты смогут начать свою деятельность только после того, как будут зарегистрированы в списке юристов третьих стран, имеющих право оказывать услуги в Литве.

Адвокаты третьих стран в Литве смогут:

предоставлять только те услуги, которые связаны с национальным или международным публичным правом страны, в которой лицу присвоено профессиональное звание;

оказывать услуги в процессах только вместе с адвокатом, внесенным в список практикующих литовских адвокатов.

Что нужно сделать?

Юристы из третьих стран должны будут указать профессиональную организацию, к которой они принадлежат, или первоначальное профессиональное имя адвоката так, чтобы это имя можно было отличить от имени литовского адвоката.

Лица, желающие оказывать услуги, должны будут застраховать свою профессиональную гражданско-правовую ответственность, соблюдать Закон об адвокатуре и Кодексе этики литовских адвокатов.

Закон об адвокатуре не распространяется на сторонних юристов, за исключением случаев, когда международными договорами предусмотрено другое.

Занести в список смогут не всех

Согласно предложениям, в список юристов из третьих стран не могут быть занесены юристы из государств, совершающих вооруженную агрессию или геноцид против других государств, преступления против человечности или военные преступления. Также они не могут быть из стран, с которыми Литва прекратила или ограничила дипломатические отношения.

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Телеканал 24 По материалам:

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