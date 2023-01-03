Юристы дали советы, как добиться перерасчета в платежках за коммуналку в Украине — Finance.ua

Юристы дали советы, как добиться перерасчета в платежках за коммуналку в Украине Сегодня 20:00 — Личные финансы

Украинское законодательство обеспечивает полное право на освобождение от оплаты коммунальных услуг, если они не предоставляются. Также украинцы могут потребовать перерасчета размера тарифов за эти услуги.

Об этом рассказала внештатный юрист Виктория Гусакова в комментарии «На пенсии»

Она отметила, что это право закреплено в Правилах предоставления услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотводу.

Кроме этого, право на перерасчет пенсий предусмотрено Типовым договором о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводению, которые утверждены постановлением Кабмина № 630 от 21.07.2005 г.

То есть потребители могут написать заявление на перерасчет начисленных сумм за потребление коммунальных услуг, если они не предоставляются или не в полном объеме.

«Если вы считаете, что ваше право как потребителя нарушается, вы можете обратиться в суд по месту вашего проживания», — объяснила юрист.

Кроме того, гражданин имеет право не оплачивать судебный сбор. Об этом также сообщила Гусакова со ссылкой на Закон Украины «О защите прав потребителей».

Украинцы также жалуются, что глава правления ЖСК может не принять заявление от потребителя. Однако это нарушает статью 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».

Согласно ей, обращения, оформленные надлежащим образом и поданные в установленном порядке, должны обязательно быть рассмотрены и приняты. Обращения могут быть устные и письменные. Глава правления ЖСК обязан рассмотреть обращение, изучить вопросы и урегулировать проблему.

По словам юристки, можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства городского совета с вашим вопросом. Там непосредственно вам должны назначить специалистов, которые придут к вам для обследования централизованной системы отопления. После досмотра они составят акт и помогут определиться с начислениями за отопление квартиры.

Напомним, что украинцы, не имеющие счетчиков на все коммунальные услуги или получающие коммунальные услуги низкого качества, имеют право на перерасчет сумм в платежках. Речь идет о горячей и холодной воде и отоплении.

На пенсии По материалам:

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