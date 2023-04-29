Юрист посоветовал, как получить государственную помощь в случае уничтожения жилья — Finance.ua

Юрист посоветовал, как получить государственную помощь в случае уничтожения жилья Сегодня 20:11 — Недвижимость

Юрист посоветовал, как получить государственную помощь в случае уничтожения жилья

Если имущество повреждено или разрушено, при первой возможности необходимо принять меры по самостоятельной фиксации соответствующих фактов. Куда обращаться и какие нужны документы — объясняет юрист тг-канала «Ты же юрист».

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Самостоятельно можно сфотографировать, сделать видео и комментировать в процессе характер нарушений и всю известную информацию о факте повреждения, а затем следует зафиксировать все разрушения на фото. Можно составить письменный акт, а также сохранить публикации в СМИ.

Кроме этого, одним из способов фиксации факта повреждения имущества и оценки причиненного ущерба является обращение к экспертам и частным компаниям с целью осуществления ими обследований и экспертиз соответствующего имущества.

Далее следует обратиться в управление соцзащиты населения исполнительного органа горсовета, или к уполномоченному лицу исполнительного органа горсовета, или в центр предоставления админуслуг. Также можно подать заявку через мобильное приложение «Дія».

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Необходимо подать следующие документы: заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через единый государственный веб-портал электронных услуг, или подать от органов местного самоуправления документальное подтверждение факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий.

В результате вам будет начислено ежемесячное пособие на проживание в соответствии с постановлением кабинета министров от 22 03.2022 № 332. Она составляет 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и людей с инвалидностью, но, кроме того, к 2000 грн добавили еще 1200 грн помощи от Красного Креста.

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