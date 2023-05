ЮНЕСКО предоставит Украине еще $120 млн США помощи включительно до конца 2024 года — Finance.ua

ЮНЕСКО предоставит Украине еще $120 млн США помощи включительно до конца 2024 года Сегодня 11:32 — Казна и Политика

ЮНЕСКО предоставит Украине еще $120 млн США помощи включительно до конца 2024 года, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Исполнительный совет ЮНЕСКО поддержал решение о продлении чрезвычайной помощи Украине. 27 голосов — «за», два — «против», — цитирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины слова Джапаровой.

В пресс-службе ведомства отметили, что ожидается, что общая сумма дальнейшей помощи составит $120 млн США и будет мобилизована до конца 2024 года.

Как отмечается, в понедельник во время 216-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже (Франция) был презентован доклад генерального директора организации Одри Азуле о принятых мерах по выполнению «Программы действий и чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине».

В МИД напомнили, что разработка и утверждение решения этой Программы состоялись в марте 2022 года по просьбе государств-членов ЮНЕСКО как реакция организации на войну, развязавшую рф против Украины.

«По результатам доклада страны-члены, преодолев сопротивление рф, с существенным преимуществом голосов 27 голосов «за» и 2 — «против» утвердили проект решения по дальнейшему оказанию помощи Украине — «Report on UNESCO’s actions and emergency assistance programme for Ukraine», — говорится в сообщении.

В докладе гендиректор ЮНЕСКО отметила статистику, которая наглядно демонстрирует ущерб, причиненный войной. В частности, ущерб, причиненный сектору культуры, оценивается в $15,2 млрд США; повреждения — $2,6 млрд США; потребности на восстановление — $6,9 млрд США.

Также в статистику входят повреждения, нанесенные сектору образования, достигающие $4,4 млрд США; общие затраты, необходимые на восстановление отрасли — $7,8 млрд США.

В МИД подчеркнули, что несмотря на то, что ЮНЕСКО уже мобилизовало значительные ресурсы для помощи Украине — в денежной и натуральной форме на сумму $30,5 млн США, потребности на восстановление и реконструкцию остаются больше уже полученной поддержки.

Кроме того, в докладе приводится информация о фиксации на спутниковых снимках активности на территории и в буферной зоне объекта Всемирного наследия Древнего города Херсонес Таврический и его хоры. В частности, строительство временных сооружений и нарушение грунта.

Спутниковые снимки также зафиксировали активность на двух объектах из предыдущего списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в Крыму, комплексе памятников Судакской крепости и Бахчисарайского дворца крымских ханов.

«ЮНЕСКО и в дальнейшем будет активно продолжать направлять свои усилия на мобилизацию международного сообщества, налаживание новых партнерств и накопление дополнительных ресурсов для поддержки Украины», — подчеркнули в пресс-службе МИД.

Также сообщается, что ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в Украине в рамках ее международно признанных границ.

