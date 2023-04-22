Исследователи из США создали OLED-дисплей, способный растягиваться, не теряя работоспособности — Finance.ua

Исследователи из США создали OLED-дисплей, способный растягиваться, не теряя работоспособности Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Исследователи из США создали OLED-дисплей, способный растягиваться, не теряя работоспособности

Гибкие дисплеи всё активнее используются в электронике, но исследователи из Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета намерены пойти дальше. Они продемонстрировали не просто гибкий дисплей, а тонкую модель, которую можно растягивать вдвое даже в процессе работы.

Растяжимым дисплеям можно найти всевозможные способы применения. В частности, упоминается носимая электроника и сенсоры для мониторинга здоровья, оснащаемые экранами с изменяемой геометрией. Как сообщается в блоге университета, именно создание растягивающихся OLED было целью учёных изначально — часто подобные продукты появляются в качестве побочных результатов других исследований.

Представители университета считают, что сегодня имеющиеся на рынке дисплеи не обеспечивают необходимой растяжимости.

В основу исследования лёг тот факт, что растяжимые материалы часто состоят из «длинных» полимеров с гибкими молекулярными цепочками. Опираясь на знания о растяжимости разных материалов и электролюминесценции, исследователи разработали базу для дальнейшего создания OLED с необычными характеристиками, вычисляя вероятную эластичность создаваемых электролюминесцентных полимеров. В результате был выбран оптимальный материал с «термически активируемой замедленной флюоресценцией» (TADF). Новая разработка позволит конкурировать с уже имеющимися коммерческими OLED-технологиями.

По словам учёных, даже при растяжении на 100 % их TADF-полимеры сохраняют эффективность светоизлучения. Внешний квантовый выход (EQE) составил 10 %, это более чем вдвое выше, чем у растяжимых OLED предыдущего поколения.

Известно, что в команде имеются исследователи, ранее занимавшиеся разработкой нейроморфных вычислительных чипов — тоже с возможностью сгибания и растяжения. Сообщается, что в конечном счёте люди научатся создавать растяжимые версии всех компонентов электроники, и создание дисплеев для этого является важнейшим шагом.

В планах команды — добавить способным растягиваться дисплеям больше цветов, повысить их энергоэффективность и улучшить другие характеристики. В конце концов, такие варианты должны обеспечить качества, доступные уже существующим коммерческим OLED-технологиям.

ТоНеТо По материалам:

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