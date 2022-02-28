Используйте кредитные средства в рамках лимитов без ограничений — Finance.ua

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Используйте кредитные средства в рамках лимитов без ограничений

Сегодня 17:24 — Личные финансы

Уважаемые клиенты!

Обратите внимание, что Unex Bank не замораживал и не ограничивал ранее принятые кредитные лимиты.Если у вас есть кредитная карта Юнекс Банка, вы можете пользоваться кредитными средствами в рамках лимита без каких-либо ограничений.

Напомним, что банк принял решение ввести кредитные каникулы для всех заемщиков. Мы отменили необходимость внесения ежемесячного платежа, и не будем начислять штрафы и повышенные проценты за непогашение задолженности по кредиту. Кредитные каникулы продлятся как минимум до 1 апреля.

Вместе победим!

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