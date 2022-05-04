YouTube закроет свое приложение Go — Finance.ua

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YouTube закроет свое приложение Go

Сегодня 23:37Технологии&Авто
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YouTube закроет свое приложение GoYouTube закроет свое приложение Go
Команда YouTube заявила, что отказывается от облегченной версии Go из-за невостребованности.
Об этом сообщил engadget.
YouTube запустил приложение Go в 2016 году для пользователей с нестабильной связью и техническими слабыми гаджетами. Go был альтернативой основному приложению YouTube.
Но с тех пор YouTube внес ряд улучшений производительности в основную программу. В результате она стала более эффективно работать на устройствах начального уровня и с медленными сетями. Теперь пользователям Go рекомендуют загрузить основную программу, которая в отличие от облегченной версии позволяет людям комментировать, публиковать, создавать контент и использовать темную тему.
Сначала YouTube Go был доступен в Индии и Индонезии, затем в 2017 году вышел из стадии бета-тестирования и стал широко доступным. В 2018 году YouTube сделал его доступным в более чем 130 странах.
По материалам: Діло
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