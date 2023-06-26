YouTube вводит требования к фан-каналам — Finance.ua

YouTube вводит требования к фан-каналам 26.06.2023, 01:37 — Фондовый рынок

YouTube вводит требование к пользователям, которые ведут аккаунт поклонников, «делать очевидным» в названии своего канала или в его описании то, что они на самом деле официально не представляют ту или иную компанию или исполнителя, вокруг деятельности которых работает их канал. Об этом сообщило издание The Verge , пишет ms.detector.mediа.

Отмечено, что обновление этой политики YouTube вступит в силу 21 августа, и каналы, авторы которых ей не следуют, могут удалить.

«Контент, предназначенный для того, чтобы выдавать себя за другого человека или другой канал, запрещено размещать на YouTube, — заявил представитель YouTube Айви Чой. — Начиная с сегодняшнего дня, чтобы еще больше защитить авторов от этого и помочь зрителям лучше идентифицировать контент по каналам поклонников, мы требуем, чтобы каналы фанатов четко указывали это в названии или дескрипторе своего канала».

В новых правилах YouTube указано , что какие-либо каналы, в описании которых утверждается, что это аккаунты поклонников, однако в конечном итоге «выдают себя за канал другого пользователя и повторно загружают содержимое», не будут разрешены.

Компания добавила, что обновление защищает «оригинальных создателей от контента и выдающих себя за них каналов».

Напомним, YouTube существенно снизил требования для участия в программе монетизации. По новым правилам для участия в программе владельцам авторских каналов необходимо всего 500 подписчиков.

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