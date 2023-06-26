YouTube вводит требования к фан-каналам — Finance.ua

YouTube вводит требования к фан-каналам
YouTube вводит требование к пользователям, которые ведут аккаунт поклонников, «делать очевидным» в названии своего канала или в его описании то, что они на самом деле официально не представляют ту или иную компанию или исполнителя, вокруг деятельности которых работает их канал. Об этом сообщило издание The Verge, пишет ms.detector.mediа.
Отмечено, что обновление этой политики YouTube вступит в силу 21 августа, и каналы, авторы которых ей не следуют, могут удалить.
«Контент, предназначенный для того, чтобы выдавать себя за другого человека или другой канал, запрещено размещать на YouTube, — заявил представитель YouTube Айви Чой. — Начиная с сегодняшнего дня, чтобы еще больше защитить авторов от этого и помочь зрителям лучше идентифицировать контент по каналам поклонников, мы требуем, чтобы каналы фанатов четко указывали это в названии или дескрипторе своего канала».
В новых правилах YouTube указано, что какие-либо каналы, в описании которых утверждается, что это аккаунты поклонников, однако в конечном итоге «выдают себя за канал другого пользователя и повторно загружают содержимое», не будут разрешены.
Компания добавила, что обновление защищает «оригинальных создателей от контента и выдающих себя за них каналов».
Напомним, YouTube существенно снизил требования для участия в программе монетизации. По новым правилам для участия в программе владельцам авторских каналов необходимо всего 500 подписчиков.
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