Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом — Finance.ua
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Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом

Личные финансы
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Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом
Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом
Invest Talk Summit, ведущее событие в сфере инвестиций и финансов, объединяющее ведущих экспертов и глубокие аналитические исследования.
На этой конференции, которая состоится 27 мая 2023 г. в Киеве в Mercure Congress Centre, соберутся ведущие специалисты в сфере инвестиций, а также известные эксперты и аналитики. В целях обсуждения актуальных вопросов и поиска новых возможностей для инвестиционного успеха.
Одной из тем, которая будет освещена на Invest Talk Summit, «Экономический прогноз: основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году». Спикером на этом мероприятии будет Артем Щербина, Директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times.
К участию в дискуссионной панели «Как выгодно инвестировать в Украине: интересные проекты 2023» мы пригласили основателя группы компаний AccessFinance Дмитрия Богодухова.
Группа с 2014 года работает на небанковском финансовом рынке Украины и предлагает инвесторам вложение средств как в инструменты с фиксированной доходностью, так и возможность участия в капитале компаний группы.
Кроме того, конференция предлагает широкий спектр вопросов для обсуждения, включая аграрный сектор Украины во время войны, рынок земли, коммерческую и жилую недвижимость и другие высокорисковые и инновационные инвестиции в военное время. Эксперты инвестиционного рынка подробно рассмотрят ближайшие перспективы, риски и возможности, связанные с этими сферами.

Среди спикеров конференции:

  • Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019−2020), советник руководителя Офиса Президента Украины;
  • Игорь Мазепа — генеральный директор инвестиционной компании «Concorde Capital»;
  • Иван Компан — директор Академии «Делойт» и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы. Международный консультант в сфере корпоративных финансов, специалист со стажем более 25 лет;
  • Андрей Усенко — СЕО и основатель компании «Твоє коло», основатель «Мястория»;
  • Валентин Красноперов — основатель просветительской инициативы Останній Капіталіст;
  • Тарас Гук — адвокат, ютубер, розничный инвестор;
  • Филипп Олейник — автор канала «Код финансовой свободы», профессиональный инвестор, финансовый ментор;
  • Мирослав Король — инвестиционный советник, автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет», адвокат и партнер юридической компании KFN;
  • Игорь Порох — управляющий партнер International Trade Group;
и многие другие известные инвесторы…
В ходе конференции будут освещены различные аспекты инвестиционного рынка, представлены практические советы и стратегии, а также поделена ценная информация о текущих тенденциях и прогнозах в отрасли.
Invest Talk Summit — ваша возможность углубить знания об инвестиционном рынке, встретить интересных людей и расширить свои возможности в сфере инвестиций. Не упустите этот шанс и присоединяйтесь к нашей конференции, где мы вместе исследуем мир инвестиций и откроем новые горизонты успеха.
Наша цель — создать платформу, где инвесторы, эксперты и специалисты смогут обмениваться опытом, анализировать последние тенденции и находить наилучшие возможности для прибыльных инвестиций.

⚡ Полная программа и регистрация по ссылке

Партнеры конференции:
Биржевой университет — практические курсы для инвесторов в ценные бумаги. Начинающие разбираются с фондовым рынком, составляют стратегию и покупают активы. Опытные инвесторы прокачивают навыки и становятся профессиональными трейдерами.
Твоє коло — компания, которая помогаем украинцам просто и выгодно инвестировать в землю.
International Trade Group более 5-ти лет успешно занимается трейдингом на рынке криптовалют, а также создает инновационные инструменты, позволяющие нашим клиентам увеличивать свои дивиденды и обеспечивать стабильность в инвестировании в криптовалюты.
По материалам:
Finance.ua
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