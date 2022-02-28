Информация о работе отделений Банка — Finance.ua

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Информация о работе отделений Банка

Уважаемые клиенты!

28 февраля 2022 г. отделения Банка, приведенные ниже работают с 10:00 до 15:00.

Ровенское региональное отделение

Луцкое отделение № 1

Луцкое отделение № 2

Волынское региональное отделение

Ивано-Франковское региональное отделение

Львовское отделение № 2

Львовское отделение № 3

Ужгородское региональное отделение

Криворожское отделение

Черновицкое региональное отделение

Кропивницкое региональное отделение

Белоцерковское региональное отделение

Полтавское региональное отделение

Остальные отделения Банка сегодня не работают.

С изменениями расписания работы Банка и отделений мы будем сообщать на официальном сайте Банка в разделе «Новости»

Сохраняем спокойствие — мы победим!

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