Информация о работе отделений Банка — Finance.ua

Информация о работе отделений Банка
Вчера 09:10 — Кредит&Депозит
Уважаемые клиенты!
28 февраля 2022 г. отделения Банка, приведенные ниже работают с 10:00 до 15:00.
Ровенское региональное отделение
Луцкое отделение № 1
Луцкое отделение № 2
Волынское региональное отделение
Ивано-Франковское региональное отделение
Львовское отделение № 2
Львовское отделение № 3
Ужгородское региональное отделение
Криворожское отделение
Черновицкое региональное отделение
Кропивницкое региональное отделение
Белоцерковское региональное отделение
Полтавское региональное отделение
Остальные отделения Банка сегодня не работают.
С изменениями расписания работы Банка и отделений мы будем сообщать на официальном сайте Банка в разделе «Новости»
Сохраняем спокойствие — мы победим!
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