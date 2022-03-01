Информация для корпоративных клиентов по текущим кредитным обязательствам — Finance.ua

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Информация для корпоративных клиентов по текущим кредитным обязательствам

Сегодня 10:02Кредит&Депозит
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Уважаемые корпоративные клиенты!
ПУМБ осознает, насколько важно для нашей страны и ее экономики оказать надлежащую и своевременную поддержку вашему бизнесу в этот тяжелый период.
Поэтому по всем кредитам банк принял решение о переносе погашения тела кредита и процентов на 30 дней.
Напомним, что пеня и штрафы за их несвоевременное погашение применены не будут.
Мирное небо всем нам!
По материалам: ПУМБ
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