Инфляция замедляется, а рецессия отменяется: что будет с экономикой — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Инфляция замедляется, а рецессия отменяется: что будет с экономикой Сегодня 17:48 — Валюта

Инфляция в США стала замедляться, что вызвало на рынках «эйфорию». Однако важно понимать причины данного явления. Цены растут медленнее из-за резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Текущие ставки по кредитам для потребителей и бизнеса становятся практически «заградительными». Ключевая ставка ФРС сейчас находится на уровне 4,00%, но нельзя забывать, что коммерческие банки предоставляют займы намного дороже. Ведь даже годовой Libor для банков первого круга находится на уровне 5,50%. Ипотечные же кредиты на 30 лет выдают под 7,00% и выше. Средняя процентная ставка по кредитным картам выросла в III квартале 2022 года до 16,27% — самого высокого показателя с 1994 года.

Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ФРС (%). Источник: bloomberg.com

Происходящее повышение ставки ФРС привело к резкому «охлаждению» конечного спроса. А ведь в структуре ВВП США именно потребление занимает около 70%. Несложно догадаться, что в условиях его спада ВВП начнет сокращаться. И если в предыдущие годы Федрезерв практически сразу же начинал снижать ставку, чтобы стимулировать спрос, то в ближайшее время этого сделать не получится. Да, инфляция показывает признаки снижения, но 7,70% — это все равно очень много. Как только ФРС намекнет, что хочет понизить ставку, практически моментально начнут расти инфляционные ожидания, и «все вернется на круги своя». Вся предыдущая работа ФРС по борьбе с инфляцией пойдет насмарку.

Средняя процентная ставка по кредитным картам в США. Источник: bloomberg.com

Так что впереди американскую экономику ждут дальнейшее снижение совокупного спроса и рецессия. На этой неделе внимание инвесторов будет также «приковано» к выступлениям чиновников ФРС. Аналитик полагает, что в декабре ставку поднимут на 0,25%. Министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) назвала положительный отчет об инфляции в США за октябрь «хорошим показателем», но предостерегла от того, чтобы слишком полагаться на отдельные данные. Глава Казначейства считает, что некоторые сектора продолжат способствовать резкому росту цен, а расходы на жилье будут стимулировать инфляцию до 2023 года.

RoboForex По материалам:

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