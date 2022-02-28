Играешь в онлайн-игру — блокируешь сайты врага: львовские программисты создали DDOS-игру

Ddos

Львовские ИТ-специалисты создали браузерную онлайн-игру для помощи Украине в борьбе с российской агрессией: это аналог известной игры «2048» — числовая головоломка, для разгадки которой необходимы только базовые знания арифметики.

Игра создана таким образом, что каждый «ход» игрока приближает сайты РФ к блокировке, говорится в сообщении.

Один игрок за один час игры посылает около 20 000 запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ. Точный список этих сайтов не объявляется в целях безопасности инициативы.

«Благодаря простой механике игра является простым способом помощи и доступна даже для детей, подростков и всех, кто не имеет специальных навыков для борьбы с агрессией РФ», — говорят разработчики.

Что нужно для участия?

Иметь доступ в интернет.

Зайти на сайт playforukraine.live.

Просто оставить эту страницу открытой на своем компьютере или смартфоне, чтобы она автоматически нагружала сайты агрессора.

Важно! Если вы играете с Украины, обязательно нужно использовать VPN. Если вы играете из других стран, использование VPN не является обязательным.

Количество атак будет в разы выше при использовании desktop версии (ПК, ноутбуки).

Для кого игра?

«Игра для всех, но мы больше всего стремимся таким образом привлечь детей и подростков. Мы знаем, что молодые люди стремятся помочь Украине победить, но часто не знают как это сделать. Эта игра поможет им использовать свое время с пользой для общей победы. Поэтому просим не только играть в игру, но и вовлекать друзей и знакомых по всему миру», — призывают разработчики.

«Даже если просто откроешь страницу в браузере и оставишь ее — атака будет происходить», — уверяют они.

Какие сайты будут атаковаться?

Программисты говорят, что главная цель — сайты, обслуживающие российскую армию.

«Мы не хотим предупреждать врага о наших конкретных целях, поэтому список сайтов не будем публиковать. Также работаем над задачами от IT ARMY of Ukraine», — объясняют они.

Разработчики добавляют, что это неопасно.

«Мы никак не мешаем браузеру. Мы лишь генерируем постоянный торрент автоматического трафика для атак на таргетированные веб-страницы, что делает их недоступными. Но обязательно включи VPN, если ты в Украине, чтобы скрыть свое IP», — предупредили они.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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