єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка — Finance.ua
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єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка

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єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка
єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка
Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online — получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.
ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины — владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.
Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:
  • Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно
  • Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія
  • Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ
  • Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр
  • Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ
Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:
  • бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства
  • кэшбек категория єВідновлення + в размере 2% на товары для строительства и ремонта
Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства.
Максимальная сумма кэшбека — 500 грн в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%.
Условия программы єВідновлення:
  • средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме
  • рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы
  • пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны
  • потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг
  • оформление и обслуживание карты єВідновлення — бесплатное
  • решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями
  • средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращена в бюджет.
По материалам:
ПУМБ
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