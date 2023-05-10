єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка Сегодня 15:31

єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка

Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online — получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.

ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины — владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.

Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:

Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно

Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія

Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ

Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр

Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ

Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:

бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства

кэшбек категория єВідновлення + в размере 2% на товары для строительства и ремонта

Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства.

Максимальная сумма кэшбека — 500 грн в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%.

Условия программы єВідновлення:

средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме

рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы

пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны

потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг

оформление и обслуживание карты єВідновлення — бесплатное

решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями

средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращена в бюджет.

ПУМБ По материалам:

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