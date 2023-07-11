Йельский университет указал на крупные компании, которые до сих пор остаются в рф — Finance.ua

Йельский университет указал на крупные компании, которые до сих пор остаются в рф Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

Йельский университет указал на крупные компании, которые до сих пор остаются в рф

Более тысячи крупных компаний покинули россию после начала полномасштабной войны против Украины, однако некоторые из известных брендов не сделали этого, несмотря на обещания покинуть российский рынок.

Об этом говорится в публикации CNN

Профессор Йельского университета Джефф Зонненфельд и его команда исследовали этот вопрос, назвав среди нарушителей обещаний такие известные фирмы, как нидерландский пивной гигант Heineken, британская компания Unilever (мыло Dove, мороженое Ben & Jerry’s, чай Lipton, мороженое «Корнетто»), американский производитель шоколада Mondelez (Oreo, крекеры Triscuit, снеки Nabisco), Nestle (Kit Kat, кофе Nescafe, Purina), гигант коворкингов WeWork, американская табачная компания Philip Morris, американская сеть пиццерий Sbarro, американские сети ресторанов быстрого питания Carl’s Jr и TGI.

Исследование Йельского университета основывается на показаниях информаторов, экспертов на местах, студентов, работающих в россии, корпоративных документах и ​​сообщениях СМИ.

«Эти компании нарушают свои обещания. Они действуют как спекулянты в военное время, — сказал Зонненфельд в интервью CNN. — Это не просто разочаровывает. Это позорно и неэтично».

Профессор, давший соответствующие показания в Конгрессе, утверждает, что, оставаясь в россии, такие компании нарушают моральный кодекс и в то же время «самосжигают собственные бренды».

«Потребители должны осознавать, что, поддерживая эти компании, они подпитывают военную путинскую машину», — сказал он.

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По словам Зонненфельда, целью корпоративного выхода из рф является усиление давления на режим путина. В качестве примера он указал на вывод капитала крупными западными брендами из Южной Африки в конце 1980-х годов во время апартеида.

Эти компании должны понимать, кто виновник их несчастий, считает профессор.

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Укрінформ По материалам:

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