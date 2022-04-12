Yasno будет присылать электронные счета за свет через SMS или Viber — Finance.ua
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0 800 307 555

Yasno будет присылать электронные счета за свет через SMS или Viber

Сегодня 06:34Личные финансы
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Поставщик электроэнергии предлагает своим клиентам из Киева получать счета за потребленную э/э в SMS или Viber-сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба поставщика.
Чтобы получать электронные счета, киевлянам необходимо один раз заполнить форму на сайте электропоставщика (ссылка).
Внесение данных происходит следующим образом: нужно указать регион, лицевой счет и номер телефона.
После этого клиент будет ежемесячно после 10 числа получать SMS или Viber-сообщение со ссылкой на персональный электронный счет. Его можно оплатить без комиссии прямо со смартфона.
Ранее в Yasno (ООО «Киевские энергетические услуги») предупредили, что не гарантируют своевременную доставку бумажных платежек всем клиентам.
Поэтому советуют платить за электроэнергию любым доступным способом:
«Мы реагируем на вызовы времени и потребности клиентов. Новый сервис на сайте позволяет заказать электронный счет за электроэнергию в несколько кликов. В отличие от бумажной платежки, он будет регулярно и всегда будет под рукой в вашем смартфоне. Оплата таким образом — быстрая, безопасная и удобная. К тому же это позволит уменьшить количество использованной бумаги, что положительно влияет на окружающую среду», — отметил директор Yasno в Киеве Виктор Мельников.
По материалам: Finance.ua
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