Yasno будет присылать электронные счета за свет через SMS или Viber — Finance.ua

или пользуясь электронным счетом, поступившим в SMS/Viber-сообщении.
«Мы реагируем на вызовы времени и потребности клиентов. Новый сервис на сайте позволяет заказать электронный счет за электроэнергию в несколько кликов. В отличие от бумажной платежки, он будет регулярно и всегда будет под рукой в вашем смартфоне. Оплата таким образом — быстрая, безопасная и удобная. К тому же это позволит уменьшить количество использованной бумаги, что положительно влияет на окружающую среду», — отметил директор Yasno в Киеве Виктор Мельников.