Яркий дизайн и 880 сил: представлен сверхскоростной гибрид Mercedes (фото) — Finance.ua

Яркий дизайн и 880 сил: представлен сверхскоростной гибрид Mercedes (фото) Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Яркий дизайн и 880 сил: представлен сверхскоростной гибрид Mercedes (фото)

Тюнинг-ателье Mansory презентовало очередной экстравагантный проект. На этот раз немцы взялись за тюнинг Mercedes-AMG GT 4door. Об этом сообщается на официальном сайте Mansory.

За основу взяли топовый вариант Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Автомобиль и так довольно мощный — его 4,0-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивает 831 л. с. и 1400 Н∙м.

Теперь силовая установка выдает 880 л. с. и 1490 Н∙м. Пятидверное купе разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 320 км/ч.

Дизайн авто стал ярче и выразительнее, как и подобает Mansory. Появились карбоновые обвес и антикрыло, из этого же материала выполнен и капот с воздухозаборниками. Также заменена решетка радиатора и установлены 22-дюймовые колеса.

Тюнинг Mercedes-AMG GT 4door от Mansory включает и доработку салона. В отделке использованы карбон и двухцветная перфорированная кожа, причем можно заказать даже самые безумные комбинации цветов.

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Фокус По материалам:

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