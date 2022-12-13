Яркий спорткар Nissan посвятили футболисту сборной Японии (фото) — Finance.ua
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Яркий спорткар Nissan посвятили футболисту сборной Японии (фото)

Технологии&Авто
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Nissan Skyline GT-R раскрасили в цвета формы сборной Японии по футболу. Спорткар также получил обвес и огромное антикрыло.
Яркий спорткар Nissan посвятили футболисту сборной Японии (фото)
В Италии презентовали очень необычный Nissan Skyline GT-R34. Его посвятили полузащитнику сборной Японии по футболу Ао Танаке. Об этом сообщается на странице ателье Garage Italia в Facebook.
Именно эта компания, принадлежащая внуку экс-руководителя Fiat Джанни Аньелли, выполнила тюнинг Nissan Skyline GT-R. Итальянцев впечатлила победа сборной Японии над Испанией на чемпионате мира по футболу. Именно Ао Танака забил гол в этом матче.
Культовый 20-летний японский спорткар получил аэродинамический обвес, желтые литые диски со спортивной резиной и огромное антикрыло. Автомобиль окрасили в цвета формы сборной Японии, добавили логотипы известных японских брендов и номер 17, под которым выступает Ао Танака.
Характеристики Nissan Skyline GT-R не раскрываются. Стандартное купе оснащено 2,6-литровой бензиновой турбошестеркой, которая на бумаге развивает 280 л. с., а в реальности — около 320-330 сил. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает 250 км/ч. Модель выпускали в 1999-2002 годах.
По материалам:
Фокус
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