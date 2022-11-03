Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck — Finance.ua

Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck 03.11.2022, 00:54 — Технологии&Авто

Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck

Появилась новость о новом Ram 1500 Revolution. Первый электрический пикап марки обещают представить 5 января на шоу электроники CES в Лас-Вегасе. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Дизайн Ram 1500 Revolution ранее отчасти рассекретили на тизерах. Электромобиль будет очень обтекаемым и с мускулистыми расширенными крыльями. Также привлекают внимание тоненькие изогнутые светодиодные фары. Пикап будет предложен в нескольких версиях длиной от 5,6 до 6,2 м.

Подробностей о новой модели пока немного, но известно, что ее производство должно начаться в конце 2024 года. Основными соперниками Ram 1500 Revolution станут Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV и Chevrolet Silverado EV.

В основе автомобиля лежит новая платформа STLA Frame, созданная специально для рамных электромобилей. По предварительным данным, пикап получит версии мощностью 450-900 л.с. с задним или полным приводом.

Архитектура STLA Frame позволяет установить батареи емкостью до 200 кВт∙ч. Это позволит «дальнобойным» версиям проезжать около 800 км без подзарядки. Впрочем, в базовом варианте будет установлена батарея поменьше — примерно на 150-160 кВт∙ч.

Фокус По материалам:

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