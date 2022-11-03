Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck

Технологии&Авто
0
Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck
Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck
Появилась новость о новом Ram 1500 Revolution. Первый электрический пикап марки обещают представить 5 января на шоу электроники CES в Лас-Вегасе. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Дизайн Ram 1500 Revolution ранее отчасти рассекретили на тизерах. Электромобиль будет очень обтекаемым и с мускулистыми расширенными крыльями. Также привлекают внимание тоненькие изогнутые светодиодные фары. Пикап будет предложен в нескольких версиях длиной от 5,6 до 6,2 м.
Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck
Подробностей о новой модели пока немного, но известно, что ее производство должно начаться в конце 2024 года. Основными соперниками Ram 1500 Revolution станут Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV и Chevrolet Silverado EV.
В основе автомобиля лежит новая платформа STLA Frame, созданная специально для рамных электромобилей. По предварительным данным, пикап получит версии мощностью 450-900 л.с. с задним или полным приводом.
Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck
Архитектура STLA Frame позволяет установить батареи емкостью до 200 кВт∙ч. Это позволит «дальнобойным» версиям проезжать около 800 км без подзарядки. Впрочем, в базовом варианте будет установлена батарея поменьше — примерно на 150-160 кВт∙ч.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.