Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте — Finance.ua

Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте Сегодня 11:42 — Энергетика

Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину Япония намерена сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке россии.

Об этом сообщает Japan Today

Издание отмечает, что премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте «Сахалин-2».

Согласно плану правительства японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта «Сахалин-2» в россии, несмотря на приказ президента страны-агрессора владимира путина о национализации газового актива.

В правительстве Японии отмечают, что это важно для сохранения стабильных поставок энергоресурсов в страну в условиях резкого роста цен на энергоносители.

Проект на острове Сахалин реализуется на условиях соглашения о разделе продукции.

Около 60% сжиженного газа предназначено для Японии. Среди акционеров оператора проекта Сахалин Энерджи есть две японские компании, Mitsui и Mitsubishi, с общей долей 22,5% и Shell с долей 27,5%. Крупнейший акционер — Газпром (50%+1 акция).

Проект обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.

После решения москвы о передаче имущества проекта в собственность государства перед иностранными акционерами поставили условия: либо получить доли в новой компании, либо денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счету в россии.

УНІАН По материалам:

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