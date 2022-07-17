Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте

Энергетика
38
Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте
Япония не будет отказываться от своей доли в российском нефтегазовом проекте
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину Япония намерена сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке россии.
Об этом сообщает Japan Today .
Издание отмечает, что премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте «Сахалин-2».
Согласно плану правительства японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта «Сахалин-2» в россии, несмотря на приказ президента страны-агрессора владимира путина о национализации газового актива.
В правительстве Японии отмечают, что это важно для сохранения стабильных поставок энергоресурсов в страну в условиях резкого роста цен на энергоносители.
Проект на острове Сахалин реализуется на условиях соглашения о разделе продукции.
Около 60% сжиженного газа предназначено для Японии. Среди акционеров оператора проекта Сахалин Энерджи есть две японские компании, Mitsui и Mitsubishi, с общей долей 22,5% и Shell с долей 27,5%. Крупнейший акционер — Газпром (50%+1 акция).
Проект обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.
После решения москвы о передаче имущества проекта в собственность государства перед иностранными акционерами поставили условия: либо получить доли в новой компании, либо денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счету в россии.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.