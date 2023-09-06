Японский технологический стартап планирует отправить людей в стратосферу на гелиевом шаре — Finance.ua

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Японский технологический стартап планирует отправить людей в стратосферу на гелиевом шаре

Технологии&Авто
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Японский технологический стартап планирует отправить людей в стратосферу на гелиевом шаре
Японский технологический стартап планирует отправить людей в стратосферу на гелиевом шаре
Японский стартап Iwaya Giken стремится популяризировать экстремальные поездки, отправляя людей в стратосферу на гелиевом шаре. Цель — чтобы они могли увидеть потрясающее зрелище Земли с высоты, сообщает Kyodo News.
Компания Iwaya Giken начала работу над проектом космического туризма в 2012 году, а в конце июля завершила свой первый испытательный полет с человеком. Тогда шар поднялся на высоту 6 км. Гелиевый аэростат высотой 25 метров поднялся в воздух с испытательного полигона Iwaya в районе Токачи на острове Хоккайдо. На борту пули находился Акихито Оикава, ключевой сотрудник компании.
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Одноместная кабина, висящая под шаром, имеет 1,1 метра в ширину и 1,5 метра в высоту. В отличие от ракеты или воздушного шара, судно Iwaya Giken будет поднимать гелий.
Японские разработчики планируют поднять свой шар на высоту 25 км до конца 2023 года. Именно на таком расстоянии от земли находится пласт стратосферы нашей планеты.
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Iwaya принимает заявки от широкой общественности на высотные туры. Компания планирует совершить свой первый коммерческий полет до марта 2024 года. Четырехчасовое путешествие обойдется в 24 миллиона иен ($164 000) на пассажира.
Хотя полеты вначале будут дорогими, компания хочет снизить их стоимость до нескольких миллионов иен (десятков тысяч долларов) в рамках своего плана «демократизации космоса».

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По материалам:
noworries
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