Японский ритейлер одежды Uniqlo запустил процесс окончательного выхода из рф — Finance.ua
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Японский ритейлер одежды Uniqlo запустил процесс окончательного выхода из рф

Фондовый рынок
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Японский ритейлер одежды Uniqlo запустил процесс окончательного выхода из рф
Японский ритейлер одежды Uniqlo запустил процесс окончательного выхода из рф
Японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил закрыть в рф большинство своих крупных магазинов, получив в стране более 10,8 млрд рублей ($140 млн) убытков по итогам 2022 года.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Как пишет газета, ритейлер официально пока не объявлял об окончательном уходе из страны, но на рынке считают, что этот процесс фактически запущен.
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«Большую часть освобожденных сетью площадок займет российская Gloria Jeans. Однако, предупреждают эксперты, локальным брендам пока сложно привлекать большой поток покупателей в отличие от международных компаний», — говорится в статье.
Так, на месте первого российского магазина Uniqlo в московском торговом центре «Атриум» откроется точка Lime, еще одну площадку японского бренда в другом крупном объекте — AFI Mall — займет Gloria Jeans, рассказали изданию два консультанта на рынке торговой недвижимости.
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В Gloria Jeans рассказали, что в ближайшие месяцы магазины ритейлера откроются в нескольких местах, ранее занимавших Uniqlo, в том числе и в AFI Mall.
До этого одежная сеть арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Петербурге.
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Год назад после начала полномасштабной войны в Украине Uniqlo объявила о временном прекращении работы своих магазинов в россии. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в стране работали 50 точек, к концу января 2023 года их осталось 27, которые были временно закрыты.
Но практически сеть сегодня полностью сворачивает бизнес в рф, заявила директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В Uniqlo комментариев не дали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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