Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии — Finance.ua

Компания прекратила бизнес в рф из-за угрозы санкций, сообщил президент Mori Seiki Масахико Мори.
Компания не может гарантировать, что станки ее производства не будут использоваться в военных целях, пояснил Мори.
«Мы вынуждены делать то, что правительства разных стран... Я могу только надеяться на установление мира, но как компания у нас нет другого выбора, кроме как следовать установленным правилам», — сказал он в интервью японской газете Asahi Shimbun.
DMG Mori Seiki уволит 200 сотрудников завода в Ульяновске и 70 в москве.
Это первая японская компания, полностью прекратившая бизнес в россии, отмечает Asahi Shimbun.
В ответ на вторжение рф в Украину Mori Seiki в марте приостановила работу завода в Ульяновске.
На рф приходилось 2% общего объема Mori Seiki, компания оценила последствия ухода с российского рынка как «незначительные». По итогам 2021 года оборот компании в рф составил 8 млрд иен ($60 млн).
ООО «ДМГ Мори рус» на 99% принадлежит зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. В настоящее время с сайта российского подразделения компании исчезла вся информация о материнской компании.