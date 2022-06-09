Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии — Finance.ua

Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии

Сегодня 23:01 — Фондовый рынок

Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии

Японская корпорация DMG Mori Seiki, занимающаяся производством станков, закрыла завод в российском Ульяновске, представительство в москве и уволило всех сотрудников.

Об этом пишет Коммерсантъ

Компания прекратила бизнес в рф из-за угрозы санкций, сообщил президент Mori Seiki Масахико Мори.

Компания не может гарантировать, что станки ее производства не будут использоваться в военных целях, пояснил Мори.

«Мы вынуждены делать то, что правительства разных стран... Я могу только надеяться на установление мира, но как компания у нас нет другого выбора, кроме как следовать установленным правилам», — сказал он в интервью японской газете Asahi Shimbun.

DMG Mori Seiki уволит 200 сотрудников завода в Ульяновске и 70 в москве.

Это первая японская компания, полностью прекратившая бизнес в россии, отмечает Asahi Shimbun.

В ответ на вторжение рф в Украину Mori Seiki в марте приостановила работу завода в Ульяновске.

На рф приходилось 2% общего объема Mori Seiki, компания оценила последствия ухода с российского рынка как «незначительные». По итогам 2021 года оборот компании в рф составил 8 млрд иен ($60 млн).

ООО «ДМГ Мори рус» на 99% принадлежит зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. В настоящее время с сайта российского подразделения компании исчезла вся информация о материнской компании.

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