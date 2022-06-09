Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии

Сегодня 23:01Фондовый рынок
19
Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россииЯпонский производитель станков DMG Mori Seiki закрывает завод и представительство в россии
Японская корпорация DMG Mori Seiki, занимающаяся производством станков, закрыла завод в российском Ульяновске, представительство в москве и уволило всех сотрудников.
Об этом пишет Коммерсантъ.
Компания прекратила бизнес в рф из-за угрозы санкций, сообщил президент Mori Seiki Масахико Мори.
Компания не может гарантировать, что станки ее производства не будут использоваться в военных целях, пояснил Мори.
«Мы вынуждены делать то, что правительства разных стран... Я могу только надеяться на установление мира, но как компания у нас нет другого выбора, кроме как следовать установленным правилам», — сказал он в интервью японской газете Asahi Shimbun.
DMG Mori Seiki уволит 200 сотрудников завода в Ульяновске и 70 в москве.
Это первая японская компания, полностью прекратившая бизнес в россии, отмечает Asahi Shimbun.
В ответ на вторжение рф в Украину Mori Seiki в марте приостановила работу завода в Ульяновске.
На рф приходилось 2% общего объема Mori Seiki, компания оценила последствия ухода с российского рынка как «незначительные». По итогам 2021 года оборот компании в рф составил 8 млрд иен ($60 млн).
ООО «ДМГ Мори рус» на 99% принадлежит зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. В настоящее время с сайта российского подразделения компании исчезла вся информация о материнской компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.