Японский производитель дизельных двигателей Yanmar уходит из рф — Finance.ua
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Японский производитель дизельных двигателей Yanmar уходит из рф

Фондовый рынок
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Японский производитель двигателей и техники Yanmar объявил о полном прекращении своей деятельности в россии. Ожидается, что прекращение деятельности вступит в силу в начале апреля 2023 года.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Yanmar прекратит все операции в нашей местной дочерней компании, ООО „Янмар РУС“, как только будут завершены соответствующие процедуры. Ожидается, что прекращение деятельности вступит в силу в начале апреля 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ООО «Янмар РУС», расположенное в Москве, осуществляло продажу и обслуживание промышленного оборудования и запчастей с февраля 2014 года.
«В связи с приостановкой поставок продукции в россию и платежей из россии, ООО «Янмар РУС» уже приостановило свою деятельность в рф с марта 2022 года, за исключением некоторых сделок, таких как обслуживание клиентов.
Компания Yanmar внимательно следит за развитием ситуации, но определила, что продолжение нашего бизнеса в россии при нынешних обстоятельствах невозможно", — добавили в Yanmar.
Yanmar была основана в Осаке (Япония) в 1912 году и стала первой компанией, которой удалось создать компактный дизельный двигатель в 1933 году.
Сегодня компания производит дизельные двигатели, в частности для яхт, промышленное оборудование, сельскохозяйственную и строительную технику, энергетические системы и станки.
По материалам:
Економічна Правда
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