Японские страховщики не заключают контракты с компаниями, работающими в рф — Finance.ua
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Японские страховщики не заключают контракты с компаниями, работающими в рф

Сегодня 10:15Страхование
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Японские страховые компании, занимающиеся страхованием имущества, полностью приостановили заключение новых и продление действующих контрактов с японскими компаниями, работающими в рф.
Об этом пишет Kyodo news со ссылкой на источники.
Это произошло на фоне санкций, введенных против рф из-за вторжения в Украину.
По данным агентства, речь идет, в частности, о страховой компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.
«Источники сообщили, что такие страховщики, как Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., также не будут продлевать действующие контракты по истечении срока их действия, что может оставить японские фирмы незастрахованными или столкнуться с большими расходами, заключая новые соглашения с местными страховыми компаниями» , — говорится в сообщении.
По подсчетам Tokyo Shoko Research, в россии по состоянию на март работали около 200 японских компаний.
Приостановка произошла после того, как россия в прошлом месяце признала Японию «недружественной» страной после экономических санкций, введенных Японией и западными странами, отмечает издание.
Кстати, на finance.ua работает несколько удобных сервисов страхования, где вы можете оформить онлайн:

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По материалам: Економічна Правда
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