Японские авто могут значительно подорожать: названа причина — Finance.ua
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Японские авто могут значительно подорожать: названа причина

Технологии&Авто
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Автомобилестроительная компания Toyota решила резко увеличить стоимость металла, который она продает своим поставщикам. Рост цен составил 20-30%. Сталь для производителей запчастей для концерна Toyota подорожала в среднем на 40 тыс. иен ($289) за тонну.
Как известно, Toyota — крупнейший покупатель стали в Японии: компания покупает металл не только для себя, но и для своих поставщиков. Интересно, что именно установленные Toyota цены традиционно являются ориентиром для всего рынка, причем не только автомобильного.
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Многие уверены, что после роста цен на сталь для поставщиков Toyota следует ожидать подорожания комплектующих, а также кузовных элементов, что приведет к росту цен и на сами автомобили — причем не только марки Toyota, но и других японских производителей.
Подорожать автомобили могут и по другим причинам. К примеру, The Wall Street Journal сообщает, что немецкий концерн Volkswagen сейчас готовится к дефициту и росту цен на автомобильное стекло. Поэтому компания усиленно ищет новых поставщиков и занимается скупкой стекла.
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По материалам:
mmr.ua
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