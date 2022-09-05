Японские авто могут значительно подорожать: названа причина — Finance.ua

Японские авто могут значительно подорожать: названа причина Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

Автомобилестроительная компания Toyota решила резко увеличить стоимость металла, который она продает своим поставщикам. Рост цен составил 20-30%. Сталь для производителей запчастей для концерна Toyota подорожала в среднем на 40 тыс. иен ($289) за тонну.

Как известно, Toyota — крупнейший покупатель стали в Японии: компания покупает металл не только для себя, но и для своих поставщиков. Интересно, что именно установленные Toyota цены традиционно являются ориентиром для всего рынка, причем не только автомобильного.

Многие уверены, что после роста цен на сталь для поставщиков Toyota следует ожидать подорожания комплектующих, а также кузовных элементов, что приведет к росту цен и на сами автомобили — причем не только марки Toyota, но и других японских производителей.

Подорожать автомобили могут и по другим причинам. К примеру, The Wall Street Journal сообщает, что немецкий концерн Volkswagen сейчас готовится к дефициту и росту цен на автомобильное стекло. Поэтому компания усиленно ищет новых поставщиков и занимается скупкой стекла.

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